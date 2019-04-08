В Москве простились с Алексеем Булдаковым

Завершилась церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в столичном Доме кино.

Во время прощания на экране транслировались черно-белые фотографии, а из динамиков звучат песни в его исполнении.

Одними из первых на церемонию прощания с Булдаковым прибыли Леонид Якубович, Всеволод Шиловский и Симон Осиашвили, сообщает ТАСС.

«У него было очень много планов, он хотел успеть в жизни многое. Он всегда был удивительно скромным человеком, а когда к нему пришла слава, он оставался таким же. Он бы мог сыграть и роли из классического репертуара, но, к сожалению, не успел», – сказал председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Также проститься с актером пришли заслуженный артист России Владимир Еремин, актеры Виктор Бычков и Александр Тютрюмов, актриса Наталья Хорохорина, директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина и многие другие. Поклонники и коллеги проводили гроб продолжительными аплодисментами и криками «Браво!»

«Это русский, настоящий артист, индивидуальность, с удивительной душой, с мужицким характером... Светлая ему память, вечная ему память, таких людей мало: талантливых, русских, широких, простых, с юмором, который был палочкой-выручалочкой в трагические минуты», – сказал на церемонии прощания народный артист России Александр Панкратов-Черный, передает РИА Новости.

Актер Олег Штефанко добалил, что Булдаков всегда заботился о своей супруге Людмиле и сыне Иване, даже несмотря на жизнь в нищете. Он всегда был очень «светлым человеком, добрым, открытым» человек.

Актер Всеволод Шиловский вспомнил, что на творческих вечерах Булдакова всегда были переполненные залы. По словам актера Александра Тютрюмова, Булдаков был «человеком-праздником».

«Передаю поклон от солдат, от офицеров, – сказал актер Сергей Маховиков. – При глубочайшем юморе дядя Леша был очень смелым человеком, за его плечами достаточно рискованные командировки. Он помогал не только военным, он помогал людям, которые были в беде».

Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Напомним, Алексей Булдаков умер 3 апреля на 69-м году жизни во сне из-за оторвавшегося тромба.

Наибольшую известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в комедии «Особенности национальной охоты» и ее продолжениях.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как «ряженый» генерал внес реальный вклад в российскую армию.