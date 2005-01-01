Раскрыты обстоятельства смерти Булдакова

Народный артист России Алексей Булдаков умер в Монголии, куда отправился на день рождения друзей, сообщила подруга актера Татьяна Руднева.

«Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей. Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне, по предварительной информации, оторвался тромб», – передает ее слова ТАСС.

В посольстве России в Монголии подтвердили, что Булдаков умер в Улан-Баторе от сердечной недостаточности. Это произошло в ночь на 3 апреля.

Ранее стало известно о смерти актера Булдакова на 69-м году жизни.

Он получил особую известность после роли генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты» и других фильмах этой серии.