В РПЦ призвали включить священные тексты в школьную программу

Современные школьники могли бы знакомиться с религиозными текстами – Библией, Торой, Кораном – на уроках литературы, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

«К сожалению, в рамках школьного курса 11-летнего не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран, и я думаю, что это большое упущение, потому что как минимум к этим произведениям можно относиться как к выдающимся литературным произведениям», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на программу «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Если наши школьники изучают «Слово о полку Игореве», «Легенду о Гильгамеше», то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?» – задался вопросом митрополит.

По словам священнослужителя, писания – это нравственная составляющая, которой сегодня не хватает молодым людям и школьникам.

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