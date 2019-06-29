В Кремле рассказали о передаче Турции технологий С-400

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране.

По словам представителя Кремля, этот пункт есть в контракте, передает РИА «Новости».

«Да, контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве», – сказал Песков.

Также он подчеркнул, что речь идет именно о частичной передаче.

Ранее США выступили резко против поставок российских зенитных ракетных комплексов Турции. Сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400.

Турецкий лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что в поставках зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре какой-либо отсрочки нет. Также он сообщал, что поставки С-400 в Турцию начнутся в июле.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.

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