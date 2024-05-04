Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
Семья экс-спецназовца Ульмана опровергла гибель бойца в зоне СВО
Семья экс-командира группы спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана отрицает его гибель на СВО, как и его участие, заявила зампредседателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова.
По ее словам, СМИ публикуют непроверенные сведения.
«Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут», – заявила Коробенкова изданию «Коммерсант».
При этом Наталья Коробенкова отмечает, что официальных данных о гибели Эдуарда Ульмана нет.