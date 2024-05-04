Семья экс-спецназовца Ульмана опровергла гибель бойца в зоне СВО

Первый в России мэр – ветеран СВО сказал, какое обещание дал сослуживцам

Первый мэр – ветеран СВО Александров: Дал сослуживцам слово делать благо для страны

Tекст: Ольга Никитина

Александров рассказал Ura.ru, что до СВО на такой пост не согласился бы, однако в ходе спецоперации понял, что «в этом мире мы остаемся живы для какой-то цели». «Как будто Бог говорит о том, что нам нужно что-то в этой жизни сделать. Я раз 15 должен был на том свете оказаться, но остался жив. И тогда я ребятам дал слово – что-то благое сделать для страны», – признался он.

Ветеран рассказал, что по возвращении из зоны конфликта хотел «не бумажки перебирать, а готовить ребят». А когда экс-главу Березовского района поймали на езде в нетрезвом виде, он подал документы на конкурс. «Дальше, конечно, завертелось – началось анкетирование, автобиографию предоставил в департаменты внутренней политики и госслужбы. Было тестирование – очень сложное, кстати. Никто меня за руку не водил», – подчеркнул он.

Александров рассказал, что его победе радовались и сослуживцы, и земляки, писали в том числе из других регионов. Он признался, что такой поддержки не ожидал. «Это, опять же, накладывает очень большую на меня ответственность в принятии любых решений», – заметил он, пообещав, что сделает все возможное, чтобы население Березовского района жило достойно, чтобы улучшалось его благосостояние. «Понятно, что не все в моей власти, но то, что от меня зависит, я сделаю», – заверил он.

Президент Владимир Путин заявлял ранее, что ветераны специальной военной операции (СВО) в будущем проявят себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и в других областях.