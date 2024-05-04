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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    4 мая 2024, 12:32 • Новости дня

    Семья экс-спецназовца Ульмана опровергла гибель бойца в зоне СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Семья экс-командира группы спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана отрицает его гибель на СВО, как и его участие, заявила зампредседателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова.

    По ее словам, СМИ публикуют непроверенные сведения.

    «Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут», – заявила Коробенкова изданию «Коммерсант».

    При этом Наталья Коробенкова отмечает, что официальных данных о гибели Эдуарда Ульмана нет.


    3 мая 2024, 19:14 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области

    Военкоры: Первая танковая армия прорвала оборону ВСУ и пошла на штурм Котляровки

    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая танковая армия Вооруженных сил России прорвала оборону украинских войск в районе Кисловки на Купянском направлении и штурмует Котляровку в Харьковской области, сообщили российские военкоры.

    Согласно данным в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», подразделения ВС России 47-й дивизии обошли силы противника и прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке поселке Котляровка на Купянском направлении.

    О том, что российские военные выбили ВСУ и вошли в Котляровку, пишет также «Военное обозрение».

    Прорыв российских войск подтверждают и кадры, которые опубликовали ВС России. Украинские СМИ сообщили, что на Купянско-Сватовском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия в районе Кисловки и прорвались в Котляровке на глубину до 480 метров.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска в 2024 году освободили 547 квадратных километров в новых регионах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

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    3 мая 2024, 14:56 • Новости дня
    Немецкий журналист оценил выставку трофейной техники НАТО

    Журналист Welt Ваннер: Тысячи русских захотели увидеть подбитую технику НАТО

    Немецкий журналист оценил выставку трофейной техники НАТО
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве, многие с гордостью говорили о захвате немецкого танка Leopard 2, заявил посетивший выставку журналист канала Welt Кристоф Ваннер.

    Посетившего выставку трофейной техники НАТО немецкого журналиста удивило, сколько пришло людей посмотреть на подбитые бронетехнику и танки. По его словам, особенно «русские гордились захватом немецкого танка Leopard 2», передает РИА «Новости».

    Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.

    Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему выставка трофейной техники в Москве злит Запад.

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    3 мая 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»

    Захарова назвала «формулой мира» заявление Борреля о последствиях прекращения поставок западного оружия на Украину

    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что без поставок Западом оружия конфликт на Украине завершится «за две недели».

    Захарова в Telegram назвала слова Борреля «грандиозным признанием». Как отметила Захарова, «вот вам и вся «формула мира» – конфликт на Украине может остановить «прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму».

    Напомним, Боррель заявил, что без западных поставок вооружения Украина капитулирует в течение двух недель. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

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    3 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    На Украине решили отправить воевать больных раком и ВИЧ

    «Страна.ua»: На Украине отправят воевать больных ВИЧ и раком

    На Украине решили отправить воевать больных раком и ВИЧ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Больных ВИЧ и раком смогут призывать в украинскую армию, а призывников, страдающих психическими расстройствами, мобилизуют в тыл, сообщило издание «Страна.ua».

    Согласно обновленному Минобороны Украины списку заболеваний, по которым определяется пригодность к военной службе, с учета снимаются больные туберкулезом, у которых идет распад легочной ткани с выделением бактерий, но люди с клинически излеченным туберкулезом могут служить в ТЦК или в штабах, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Годными могут признать призывников с «остаточными явлениями» ВИЧ, бессимптомных носителей ВИЧ, больных раком в стадии стойкой ремиссии.

    Неоперабельных с метастазами раковых больных, а также тех, у кого прогрессирует опухоль, снимут с учета. Те, кто имеет «медленно прогрессирующую» онкологию, отправят на службу в тыл. Кроме того, в тыл также отправят страдающих легкими психическими расстройствами.

    На Украине призывники, получившие статус ограниченно годных к службе, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию, где их разделят на категории.

    В апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Ранее призывник на Украине умер от эпилепсии, он был признан годным к службе.

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    4 мая 2024, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что ночью киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя американские ракеты.

    Напомним, официально передача ATACMS должна была произойти только в рамках недавно принятого пакета помощи Украине, но американские СМИ сообщают, что США тайно передали Киеву эти ракеты еще в марте.


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    4 мая 2024, 07:44 • Новости дня
    Telegraph узнала о «подробном плане» Трампа по завершению конфликта на Украине

    Telegraph со ссылкой на источник заявила о разработке Трампом «подробного плана» урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп якобы разработал подробный план по мирному урегулированию украинского конфликта, но «не будет раскрывать его до выборов», сообщил источник.

    По словам источника Telegraph, Трамп не намерен излагать план в СМИ, поскольку в этом случае теряется «весь рычаг воздействия». В рамках предвыборной кампании он, по словам источника, собирается ограничиться утверждениями о намерении завершить конфликт, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта. Он уверен, что способен прекратить конфликт за день.


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    4 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    Украина захотела получить от США дроны MQ-9 Reaper

    Politico сообщила о возросшем желании Украины получить от США дроны MQ-9 Reaper

    Украина захотела получить от США дроны MQ-9 Reaper
    @ Leslie Pratt/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    За последние месяцы «в списке пожеланий» Украины на первое место вышли разведывательные дроны MQ-9 Reaper, но США не хотят передавать эти беспилотники Киеву, сообщают СМИ.

    Как пишет Politico, «растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper». Издание связывает это с планированием Киевом летних операций и поиском новых способов распознавать цели, передает РИА «Новости».

    Politico указывает, что прежде Украина предпочитала применять беспилотники для ударных и наблюдательных миссий, сейчас же вырос интерес к использованию их в качестве средств разведки. Источники отметили, что «желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева».

    Однако, как сообщает Politico, хотя украинские власти не раз просили США передать беспилотники, Вашингтон опасается, что российские войска могут их сбить, передает ТАСС.

    Напомним, ВВС США еще в марте 2022 года предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон не одобрил решение.

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    4 мая 2024, 11:13 • Новости дня
    ВС России уничтожили на херсонском направлении четыре склада снабжения ВСУ
    ВС России уничтожили на херсонском направлении четыре склада снабжения ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России уничтожили четыре склада материально-технического имущества ВСУ за сутки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Контрбатарейную борьбу вела группировка войск «Днепр». Киевские войска потеряли четыре склада материально-технического имущества, написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Данные представлены за прошедшие сутки. Также ВС России уничтожили 4 лодки и поразили 25 наблюдательных пунктов противника.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили снабжавшую топливом ВСУ нефтебазу «Баловное».


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    3 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Шойгу: ВСУ в апреле теряли до тысячи человек ежесуточно
    Шойгу: ВСУ в апреле теряли до тысячи человек ежесуточно
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в апреле теряла до тысячи военнослужащих в сутки, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

    США и их союзники требуют от киевского режима не допустить развала обороны и сдерживать российское наступление любой ценой, по этой причине в апреле ВСУ теряли ежесуточно до тысячи человек, указал министр.

    Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    В 2024 году потери украинской армии уже превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.

    В конце апреля Шойгу отмечал, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала специальной военной операции.

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    4 мая 2024, 00:59 • Новости дня
    Минобороны Украины признало выявленные СВО «коррупционные риски»
    Минобороны Украины признало выявленные СВО «коррупционные риски»
    @ Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российской специальной военной операции на Украине в украинском министерстве обороны выявили «ряд специфических коррупционных рисков», сообщил замглавы ведомства Юрий Джигир.

    Джигир заявил, что для борьбы с коррупцией создан «двухэтапный механизм». Минобороны определяет политику закупок, следит за качеством, а две госкомпании ведут надзор за закупками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Кроме того, минобороны Украины участвует в программе НАТО по оборонным реформам и выполнению обязательств по борьбе с коррупцией. Также ведется работа с Вашингтоном, направленная на то, чтобы «унять тревогу» по поводу хранения и использования западных боеприпасов.

    Напомним, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин указывал, что коррупционные риски на Украине были всегда, «а в военной ситуации особенно».

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    3 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    Захарова: Кэмерон признал, что Запад ведет войну против России руками украинцев
    Захарова: Кэмерон признал, что Запад ведет войну против России руками украинцев
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России являются признанием того, что Запад ведет войну против России руками украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что впервые западный политик настолько откровенно признался в том, что для мирового большинства – «секрет Полишинеля», передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Британии Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Агентство отозвало статью с высказыванием главы британского МИД «в связи с пересмотром некоторых деталей в материале».

    Захарова выразила уверенность, что Кэмерон действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по России британским оружием, но разразившийся скандал вынудил Лондон «дать заднюю».

    Позже Reuters повторно опубликовал новость о «праве» Украины на удары по России.

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    4 мая 2024, 07:56 • Новости дня
    США решили потратить на защиту Украины от глушилок GPS 23,5 млн долларов

    Пентагон решил потратить 23,5 млн долларов на технологию против глушилок GPS для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон выбрал исполнителя контракта на 23,5 млн долларов по закупке для Украины технологии против глушилок GPS, сообщает ведомство.

    Контракт «для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS» достался Scientific Applications and Research Associates Inc. Технологию хотят внедрить в комплекты артиллерии. Уточняется, что речь идет о контракте, который предусматривает «продажу военной техники Украине», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что эффективность американских высокоточных снарядов Excalibur с GPS-наведением упала с 70% до 6%, это произошло после того, как российские войска стали активно использовать системы РЭБ вдоль линии фронта.


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    4 мая 2024, 05:15 • Новости дня
    НБУ оценил ожидаемый срок дефицита электроэнергии на Украине

    НБУ заявил об ожидаемом сохранении дефицита электроэнергии на Украине в 2024 и 2025 годах

    Tекст: Антон Антонов

    Дефицит электроэнергии сохранится в 2024 и 2025 годах, это означает ограничение потребления электроэнергии для домохозяйств и промышленности, сообщил Национальный банк Украины.

    НБУ указывает, что даже импорт электроэнергии и частичное восстановление генерирующих мощностей не позволят избежать дефицита, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что в среднем в течение второго-четвертого кварталов 2024 года дефицит составит 5–7% (при условии, что «не будет новых значительных разрушений»). Однако в связи с неравномерностью потребления в пиковые часы дефицит может возрастать до 25–30%. Кроме того, он может оказаться «выше в энергодефицитных регионах».

    Дефицит не удастся преодолеть и в 2025 году, считает Нацбанк. В первом квартале прогнозируется дефицит в 7%, далее – 3% до конца года даже при дальнейшем восстановлении генерирующих мощностей.

    Напомним, «Укрэнерго» предупредила о дефиците электрогенерации на «долгие месяцы». Украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей.


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    3 мая 2024, 13:57 • Новости дня
    Первый в России мэр – ветеран СВО сказал, какое обещание дал сослуживцам

    Первый мэр – ветеран СВО Александров: Дал сослуживцам слово делать благо для страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Первый в России мэр, избранный из числа ветеранов СВО, – глава Березовского района (ХМАО) Руслан Александров рассказал, что его мировоззрение в зоне боевых действий «абсолютно перевернулось с ног на голову», потому он и захотел строить политическую карьеру.

    Александров рассказал Ura.ru, что до СВО на такой пост не согласился бы, однако в ходе спецоперации понял, что «в этом мире мы остаемся живы для какой-то цели». «Как будто Бог говорит о том, что нам нужно что-то в этой жизни сделать. Я раз 15 должен был на том свете оказаться, но остался жив. И тогда я ребятам дал слово – что-то благое сделать для страны», – признался он.

    Ветеран рассказал, что по возвращении из зоны конфликта хотел «не бумажки перебирать, а готовить ребят». А когда экс-главу Березовского района поймали на езде в нетрезвом виде, он подал документы на конкурс. «Дальше, конечно, завертелось – началось анкетирование, автобиографию предоставил в департаменты внутренней политики и госслужбы. Было тестирование – очень сложное, кстати. Никто меня за руку не водил», – подчеркнул он.

    Александров рассказал, что его победе радовались и сослуживцы, и земляки, писали в том числе из других регионов. Он признался, что такой поддержки не ожидал. «Это, опять же, накладывает очень большую на меня ответственность в принятии любых решений», – заметил он, пообещав, что сделает все возможное, чтобы население Березовского района жило достойно, чтобы улучшалось его благосостояние. «Понятно, что не все в моей власти, но то, что от меня зависит, я сделаю», – заверил он.

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что ветераны специальной военной операции (СВО) в будущем проявят себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и в других областях.

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    3 мая 2024, 13:29 • Новости дня
    ВС России ударили по складам с боеприпасами в пригороде Харькова

    Лебедев: Склады с боекомплектом ВСУ попали под удар в Чугуеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли удар по складам с боекомплектом в Чугуеве (пригород Харькова), рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в 11.40 в Чугуеве прозвучали два взрыва в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики. Жители города рассказали, что взрывы были такими сильными, что их было слышно в 20 км от Чугуева, передает РИА «Новости».

    По некоторым данным, склады находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве.

    Ранее ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове.

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