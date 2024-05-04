В Германии нашли могилу воевавшего на Украине командира отряда наемников

Эксперт предсказал кислотный дождь в Берлине после пожара

Эксперт Анпилогов: : Пожар на заводе Diehl грозит кислотным дождем в Берлине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Синильная кислота, серная кислота, цианистая медь – это химически активные вещества. Например, серная кислота легко реагирует с металлами, при определенных условиях разъедает сталь. И основная проблема будет, если произойдет взрыв. Сами по себе эти вещества не взрываются, но любое предприятие, где используются щелочи, кислоты – это производство высокого класса опасности. На заводе могут быть порох, какие-то масла – все может сдетонировать», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере энергетики, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Если все это взорвется, то образуется облако токсического газа, и затем испарившаяся серная кислота выпадает на землю виде того, что называют кислотным дождем. Это чревато химическими ожогами у населения, и еще много чем очень плохим. Также добавлю, что синильная кислота неустойчива при высоких температурах, это соединение распадается, выделяя классический цианид», – пояснил он.

«О масштабах потенциального заражения судить трудно, поскольку мы не знаем объем химикатов. Но, судя по тому, что облако уже распространяется над Берлином, близлежащие районы могут быть эвакуированы. Если взрыва не будет, то испарение кислот образует взвесь локально – в пределах помещений или какой-то территории предприятия. Но эта взвесь также крайне опасна для человека», – указал спикер.

«Меры по тушению таких пожаров тоже повышенные, все нужно делать в противогазах, в соответствующих защитных костюмах. Для понимания ущерба производству нужно точно знать, что и где горит, насколько интенсивно, и где расположены чувствительные для завода инфраструктурные объекты. Но, в любом случае, при таких ЧП производство останавливается, а весь персонал эвакуируется до полной ликвидации последствий аварии. А это занимает, как правило, не один день», – резюмировал эксперт.

В пятницу в Берлине в округе Лихтерфельде произошел пожар на предприятии по обработке металлов. Утром на заводе Diehl Metal Applications загорелось техническое помещение на втором этаже, позже огонь охватил все здание на юго-западе столицы ФРГ, сообщает Bild.

Поскольку на предприятии хранились и обрабатывались химикаты, в районе пожара наблюдается «опасное скопление дыма», заявил Адриан Венцель, представитель пожарной службы Берлина. По его словам, на месте работают 160 пожарных, они могут тушить огонь только снаружи при помощи пены, чтобы не допустить образования синильной кислоты.

«Мы можем подтвердить, что в здании также химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом», – указал он.

Берлинская пожарная служба предупреждает об опасности ядовитого дыма, который распространяется в сторону северной части города. Жителей Берлина просят не выходить на улицу, держать закрытыми окна и двери, выключить вентиляцию и кондиционирование. Учащиеся и учителя окрестных школ отправлены домой. Супермаркеты и другие магазины рядом с заводом также закрыты.

Некоторые СМИ сообщили, что компания Diehl производит зенитные ракетные системы IRIS-T, которые Германия передает Украине. Однако, по информации Deutsche Welle, подразделение компании Diehl Defence, занимающееся оборонной продукцией, в том числе – средствами ПВО, находится на юге Германии, а не в Берлине.