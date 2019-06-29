Путина пригласили на игру по регби между сборными России и Японии

Глава олимпийского организационного комитета Японии Есиро Мори в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке заявил, что он встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему приглашение посетить игру по регби между командами двух стран.

Мори заявил, что у него «была возможность встретиться с моим давним другом, президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

«20 сентября в Японии стартует Чемпионат мира по регби. Открывающая игра будет между командами России и Японии. Я передал ему приглашение на эту игру», – добавил он.

По словам главы японского олимпийского оргкомитета, Путин «заявил, что серьезно обдумает эту возможность».

Чемпионат мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии.

Ранее Путин пригласил президента США Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летие Победы – и реакция президента США, по словам помощника президента России, была очень позитивной.

Напомним, российский лидер принимает участие в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20) в Осаке.