Поведение молодежи назвали угрозой для рыбной отрасли России

Рыбопромышленная отрасль России столкнулась с низким спросом на продукцию со стороны молодежи до 25 лет, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) обеспокоена ситуацией, передает РИА «Новости».

Зверев сослался на прошлогоднее исследование ВЦИОМ о потреблении в России рыбы и рыбных продуктов.

«В прошлом году ВЦИОМ пришел к выводу на основании своих исследований, что самая равнодушная категория к рыбе – молодежь до 25 лет. Такое потерянное поколение для рыбного рынка», – сказал глава ВАРПЭ.

Кроме всего прочего, ВЦИОМ подробно проанализировал эту категорию населения, отметил Зверев.

«И это для нас очень важно. Если эти люди, эта часть потребительского рынка будет так же индифферентно относиться к рыбной продукции, это серьезная проблема для рыбопромышленного бизнеса», – сказал он.

Также Зверев привел итоги исследования в рыбопромышленной отрасли за 2019 год. Объем выручки по итогам года может составить 360-365 млрд рублей, на 5% выше, чем в прошлом году. Кроме того, президент ВАРПЭ отметил снижение темпов роста выручки в этом году.

В прошлом году газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам.