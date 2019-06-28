Движение в сторону Шереметьево перекрыто из-за подтопления

Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи с продолжительными ливневыми дождями в ночь на 28 июня, затруднено движение автотранспорта из города Лобни в сторону Ленинградского шоссе в районе Шереметьево 1 – на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе образовалось подтопление. Данные автодороги являются подъездными путями к международному аэропорту Шереметьево», – сообщается на сайте ведомства.

Там же уточнили, что в настоящее время движение автотранспорта перекрыто сотрудниками ГИБДД.

В пресс-службе министерства рекомендуют использовать альтернативные пути, в частности, объезд через деревню Носово, пока дорожные службы устраняют последствия. Точная причина подтопления будет выявлена после обследования ливневой канализации.

Ранее ТАСС сообщало об образовании глубокой лужи на участке Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B аэропорта Шереметьево. Пробка к этому месту в сторону Шереметьево по Лобненскому шоссе достигает трех километров.