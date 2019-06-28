Россиянина заподозрили в рисовании на стене у резиденции императора Японии

Россиянина Глеба Песочного арестовали в Японии по подозрению в нанесении граффити на стену у резиденции Акасака императора Нарухито, сообщили местные СМИ.

В понедельник на стене у резиденции императора, где он проживает с семьей во время ремонта во дворце, обнаружили граффити в виде 30-метровой красной полосы, букв алфавита и птицы, передает РИА «Новости».

Такие же следы красного спрея были обнаружены на трансформаторной будке неподалеку.

Полиция вычислила подозреваемого по данным камер видеонаблюдения. Его нашли уже через день на другом конце страны – в самой южной префектуре Окинава.

Песочный утверждает, что граффити не рисовал. Однако при задержании у него был обнаружен спрей с красной краской.

Напомним, в данный момент в Японии проходит саммит лидеров стран Группы двадцати (G20), в которую входит и Россия.

Ранее в Японии задержали любителя «красивых пейзажей» из России: мужчину подозревают в незаконном проникновении на крышу жилого дома, откуда тот запустил беспилотник.