В Японии арестовали любителя «красивых пейзажей» из России

Полиция Токио арестовала гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу жилого дома, откуда россиянин запустил беспилотник; задержанный объяснил поступок тем, что с крыши дома «открывался красивый пейзаж», сообщило Киодо.

Отмечается, что 38-летний россиянин был задержан в центральном районе столицы после того, как на пост полиции поступил звонок от местного жителя, сообщившего о том, что неизвестный проник на крышу дома и запустил оттуда беспилотник. Задержанный россиянин признал свою вину и объяснил поступок тем, что с крыши того дома «открывался красивый пейзаж», передает ТАСС.

В российском посольстве в Японии сообщили, что никакого официального уведомления от японских правоохранительных органов по этому инциденту к ним не поступало.

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