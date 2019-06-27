Западные спецслужбы попытались взломать сервисы «Яндекса»

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Россия сообщит НАТО о неприятном

Контакты России и НАТО заморожены уже давноФото: Fabrizio Bensch/Reuters
На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом – НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия–НАТО, посвященное судьбе Договора о РСМД. Что все это значит и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
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Донбасский ад и рай Захара Прилепина

Денис Гуцко, писатель
Читая про «некоторых, которые не попадут в ад» Захара Прилепина, я ловил себя на странном чувстве зависти – к ним. Не потому, что автор меня перевербовал. Эти люди могут – и сделали в своей жизни ясный, однозначный выбор – и пошли за ним. Подробности...
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Украинцы, да очнитесь же!

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось. Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Американцы должны уйти с Окинавы

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      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Западные спецслужбы попытались взломать сервисы «Яндекса»

               27 июня 2019, 21:55
            Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
            Текст: Сергей Гурьянов

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            Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 года попытались взломать сервисы российской компании «Яндекс», сообщили СМИ со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника.

            Для кибератаки на «Яндекс» использовалось вредоносное программное обеспечение Regin. Оно связано с разведслужбами США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Спецслужбы в этих странах от комментариев отказались, сообщает Reuters.

            Какая именно из этих пяти стран стояла за атакой на «Яндекс», определить невозможно, сообщили источники агентства. Попытки взлома происходили в период с октября по ноябрь 2018 года.

            Официальный представитель «Яндекса» Илья Грабовский подтвердил, что этот инцидент имел место, но отказался сообщить дополнительные подробности.

            «Эта атака была обнаружена службой безопасности «Яндекса» на очень ранней стадии. Попытка была полностью нейтрализована до того, как был нанесен какой-либо ущерб», – сказал он.

            Источники, которые описали атаку, сообщили, что хакеры искали техническую информацию, которая могла бы объяснить, как «Яндекс» аутентифицирует учетные записи пользователей. Это может помочь шпионам выдавать себя за пользователя «Яндекса» и получать доступ к его личным сообщениям.

            По данным источников, взлом был направлен на шпионаж, а не на нарушение или кражу интеллектуальной собственности. Хакеры пытались взломать сервисы «Яндекса» в течение по крайней мере нескольких недель, утверждает агентство.

            О вредоносной программе Regin стало известно после показаний экс-агента АНБ США Эдварда Сноудена.

            Позже «Яндекс» подтвердил информацию Reuters о том, что западные спецслужбы пытались взломать сервисы компании, передает ТАСС.

            Ранее в четверг замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил, что основным источником кибератак на информационные объекты в России являются США.


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