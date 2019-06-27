Эксперту ООН не дали опубликовать колонку об Ассанже

Западные СМИ отказываются публиковать правду о деле основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.

Мельцер написал колонку, в которой перечислил все факты и нарушения в деле Ассанжа, однако западные СМИ под разными предлогами отказывались ее печатать, передает РИА «Новости».

Среди газет, которые отвергли статью Мельцера, фигурируют Guardian, Times, Financial Times, Sydney Monitor, Australian Times, Canberra Times, Telegraph, New York Times, Washington Post, Thomson Reuters Foundation и Newsweek.

«Полный набор. Я либо не получил никакого ответа, либо негативный ответ. Либо мне иногда отвечали «ой, это сейчас не вовремя», «это сейчас не горячая новость», «это не то, в чем мы заинтересованы», – подчеркнул спецдокладчик.

Кроме того, Мельцер рассказал, что телеканал Би-би-си отказал ему в участии в ток-шоу.

Замалчивание фактов и отсутствие интереса общественности к делу Джулиана Ассанжа или к убийству журналиста Джамаля Хашогджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле могут привести к тяжелым последствиям, добавил он.

Напомним, 23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений.

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