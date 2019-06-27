Худрук саратовского театра умер после падения в оркестровую яму

Художественный руководитель театра юного зрителя имени Юрия Киселева 76-летний Юрий Ошеров в четверг скончался в больнице, куда поступил после падения в оркестровую яму, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

«Он умер сегодня утром в больнице», – сказала собеседница РИА «Новости».

Вопрос о месте прощания и дне похорон решает семья, об этом будет объявлено дополнительно.

17 июня стало известно, что Ошеров упал в оркестровую яму и был госпитализирован. Сообщалось, что он находился в сознании.

В апреле в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко артисты упали из-за рухнувших декораций.