Худрук саратовского театра попал в больницу после падения в оркестровую яму

Худрук театра юного зрителя им. Юрия Киселева в Саратове 76-летний Юрий Ошеров упал в оркестровую яму и был госпитализирован, сообщила пресс-секретарь регионального министерства культуры Ирина Спешилова.

«Во время рабочего процесса он (Ошеров) упал в открытую оркестровую яму... Сейчас его отправили в областную больницу, потому что там диагностическое оборудование очень высокого качества, чтобы понять, насколько тяжелые повреждения (получил пострадавший). Министр культуры Татьяна Гаранина была на месте происшествия, сразу приехала и сопровождала его в больницу», – пояснила Спешилова, передает РИА «Новости».

Представитель министерства добавила, что Ошерову сразу вызвали скорую помощь и бригаду из регионального центра медицины и катастроф, но сразу извлечь его из ямы не смогли, так как там большая высота. Чтобы достать худрука, пришлось вызывать службу спасения, пояснила Спешилова.

Она отметила, что ведомство начало служебное расследование причин инцидента. «Создана комиссия, проводится расследование ситуации, почему произошел этот несчастный случай», – сказала Спешилова.

Глава областной службы спасения Юрий Юрин пояснил, что худрука извлекли из ямы с помощью спецснаряжения, после чего доставили в больницу.

«Сейчас Юрий Петрович в больнице и там проходит обследование, сейчас приоритет – состояние его здоровья... Он в сознании, но в больнице», – сообщили в пресс-службе театра.

В апреле в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко артисты упали вниз из-за рухнувших декораций, момент падения декораций на музыкантов сняли на видео.