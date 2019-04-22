Появилось видео падения артистов из-за рухнувших декораций

В Сети появилось видео инцидента в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, во время которого артисты упали вниз из-за рухнувших декораций.

Во время репетиции часть декорации рухнула туда, где находился хор. На кадрах можно увидеть, что несколько артистов падают с высоты, передает РИА «Новости».

При этом руководство Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко опровергло информацию о том, что из-за падения части декораций пострадали 20 человек.

«В связи с распространением в СМИ информации о происшествии в театре 17 апреля дирекция Музыкального театра официально сообщает, что в результате падения части декораций серьезно никто не пострадал. Информация о более 20 пострадавших не соответствует действительности», – говорится в заявлении театра.

В театре отметили, что в настоящее время специальная комиссия выясняет все обстоятельства и причины происшествия, после чего будут названы виновные, а дирекция примет соответствующие кадровые решения в технических службах.

Гендиректор Музыкального театра Антон Гетьман принес извинения всем артистам и работникам.

После инцидента за медицинской помощью в поликлинику самостоятельно обратился один артист хора. Госпитализация не потребовалась, так как он получил незначительный ушиб руки. В театре отметили, что дирекция взяла на себя все расходы на обследование.