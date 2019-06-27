Потерпевший крушение Ан-24 работал авиалабораторией

Сгоревший после аварийной посадки в Нижнеангарске Ан-24 авиакомпании «Ангара» 14 лет проработал авиалабораторией – облетчиком радиотехнических средств посадки.

Об этом «Интерфаксу» сообщил неназванный информированный источник.

Уточняется, что сертификат летной годности у самолета был до 28 июля 2019 года.

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Напомним, в четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. В результате погибли два пилота, более 20 человек пострадали.

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