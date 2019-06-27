Названы версии катастрофы Ан-24

«Судя по всему, речь идет об отказе двигателя, вряд ли всей системы управления. Иначе самолет просто не долетел бы до аэродрома», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя катастрофу Ан-24 в Бурятии.

«Ситуация внештатная, но не должна приводить к аварии. Все самолеты рассчитаны и сертифицированы на то, чтобы выполнять посадку безопасную и на одном двигателе. Другое дело, когда самолет сел, должны предприниматься определенные действия», – добавил эксперт.

По его мнению, самолет мог не удержаться на полосе и уйти в сторону газона при не очень высокой скорости посадки из-за того, что двигатель работал в режиме тяги и создавал разнотяг, из-за чего самолет уводило в сторону. Либо наоборот – пилоты могли включить реверс, а самолет повело в другую сторону с полосы.

«Может быть, не хватало полосы или они пытались затормозить, а самолет увело. В любом случае с чем-то не справились. Но если было бы достаточно взлетно-посадочной полосы, он сел бы даже если бы выключили двигатель, самолет докатился бы и они затормозили. Когда самолет коснулся полосы – без разницы, сколько двигателей, он уже катится. Нужно было выключить двигатель, если хватает полосы. Если начинает уходить в сторону, колеса-то тоже управляются», – считает Гусаров.

Эксперт также сомневается, что причиной произошедшего мог стать возраст самолета. «В сегменте региональных авиаперевозок, даже если взять мировую авиацию, самолеты далеко не новые. Имеют достаточно длительный срок службы. Вот магистральные самолеты очень много летают на большие расстояния, быстро изживают свой срок. А региональные – туда час полетел, обратно час, два дня стоит после этого. Работа-то не интенсивная. То, что магистральный самолет отлетывает за год, региональный может лет за пять по количеству часов. Несопоставимая эксплуатация», – отметил он.

Гусаров добавил, что проблема не в возрасте самолета, потому что двигатели на нем наверняка менялись десятки раз.

«Двигатели за жизненный цикл самолета меняются много раз. Неизвестно, новый или старый двигатель стоял. Двигатель как раз такая вещь, которая эксплуатируется строго по регламенту и срокам. Регулярно выполняются ремонтные работы, и хочешь не хочешь, его должны снимать и капитально разбирать. Поживший свое двигатель может оказаться и в новом самолете, если срок службы не подошел. А так самолет отлетает несколько лет, и уже полагается капитальный ремонт двигателя.

Вот если бы он проржавел насквозь, отвалился хвост, тогда можно было бы сказать – старый самолет. А двигатели отказывают и на новых самолетах, и новые двигатели отказывают. Так что возраст самолета вряд ли мог стать причиной», – заключил Гусаров.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа, а также ребенок. Погибли два пилота, более 20 человек пострадали.

Сообщалось, что в полете у самолета авиакомпании «Ангара» отказал один из двигателей. В экстренных службах заявили, что экипаж докладывал об отказе систем управления. Самолет, совершая аварийную посадку в Нижнеангарске, выехал за пределы ВПП и врезался в здание очистных сооружений, а затем загорелся. По данным очевидцев, самолет подкатился к зданию недалеко от многоквартирных жилых домов.

Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности. МАК и Росавиация примут участие в расследовании аварийной посадки.

Ан-24 выпускались с 1959 по 1979 год. Всего было построено более 1200 таких самолетов.

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