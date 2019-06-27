Названы версии катастрофы Ан-24

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Советские улицы побеждают в украинской «войне переименований»

Крупнейшим проспектам Киева вернут прежние названия Фото: futuramaks/Youtube
«Националисты угрожают мне физической расправой, называют «пятой колонной», «агентом Кремля» и постоянно пишут доносы в правоохранительные органы», – заявила газете ВЗГЛЯД киевская правозащитница Елена Бережная. Она рассказала о том, как ей удалось добиться решения суда об отмене переименования проспектов Киева в честь Шухевича и Бандеры. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора бы уже привыкнуть и относиться философски к тому, что общественная дискуссия на абсолютно любую тему – вплоть до рецепта окрошки – способна превратиться в беспощадный и бескомпромиссный холивар, в котором стороны пленных не берут. Подробности...
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Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
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Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
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               27 июня 2019, 10:22
            Фото: sledcom.ru
            Текст: Дарья Рыночнова

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            «Судя по всему, речь идет об отказе двигателя, вряд ли всей системы управления. Иначе самолет просто не долетел бы до аэродрома», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя катастрофу Ан-24 в Бурятии.

            «Ситуация внештатная, но не должна приводить к аварии. Все самолеты рассчитаны и сертифицированы на то, чтобы выполнять посадку безопасную и на одном двигателе. Другое дело, когда самолет сел, должны предприниматься определенные действия», – добавил эксперт.

            По его мнению, самолет мог не удержаться на полосе и уйти в сторону газона при не очень высокой скорости посадки из-за того, что двигатель работал в режиме тяги и создавал разнотяг, из-за чего самолет уводило в сторону. Либо наоборот – пилоты могли включить реверс, а самолет повело в другую сторону с полосы.

            «Может быть, не хватало полосы или они пытались затормозить, а самолет увело. В любом случае с чем-то не справились. Но если было бы достаточно взлетно-посадочной полосы, он сел бы даже если бы выключили двигатель, самолет докатился бы и они затормозили. Когда самолет коснулся полосы – без разницы, сколько двигателей, он уже катится. Нужно было выключить двигатель, если хватает полосы. Если начинает уходить в сторону, колеса-то тоже управляются», – считает Гусаров.

            Эксперт также сомневается, что причиной произошедшего мог стать возраст самолета. «В сегменте региональных авиаперевозок, даже если взять мировую авиацию, самолеты далеко не новые. Имеют достаточно длительный срок службы. Вот магистральные самолеты очень много летают на большие расстояния, быстро изживают свой срок. А региональные – туда час полетел, обратно час, два дня стоит после этого. Работа-то не интенсивная. То, что магистральный самолет отлетывает за год, региональный может лет за пять по количеству часов. Несопоставимая эксплуатация», – отметил он.

            Гусаров добавил, что проблема не в возрасте самолета, потому что двигатели на нем наверняка менялись десятки раз.

            «Двигатели за жизненный цикл самолета меняются много раз. Неизвестно, новый или старый двигатель стоял. Двигатель как раз такая вещь, которая эксплуатируется строго по регламенту и срокам. Регулярно выполняются ремонтные работы, и хочешь не хочешь, его должны снимать и капитально разбирать. Поживший свое двигатель может оказаться и в новом самолете, если срок службы не подошел. А так самолет отлетает несколько лет, и уже полагается капитальный ремонт двигателя.

            Вот если бы он проржавел насквозь, отвалился хвост, тогда можно было бы сказать – старый самолет. А двигатели отказывают и на новых самолетах, и новые двигатели отказывают. Так что возраст самолета вряд ли мог стать причиной», – заключил Гусаров.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа, а также ребенок. Погибли два пилота, более 20 человек пострадали.

            Сообщалось, что в полете у самолета авиакомпании «Ангара» отказал один из двигателей. В экстренных службах заявили, что экипаж докладывал об отказе систем управления. Самолет, совершая аварийную посадку в Нижнеангарске, выехал за пределы ВПП и врезался в здание очистных сооружений, а затем загорелся. По данным очевидцев, самолет подкатился к зданию недалеко от многоквартирных жилых домов.

            Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности. МАК и Росавиация примут участие в расследовании аварийной посадки.

            Ан-24 выпускались с 1959 по 1979 год. Всего было построено более 1200 таких самолетов. 

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