Трамп назвал Россию потенциальным противником

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business.

«Я не называю Россию противником, но они являются потенциальным противником», – передает его слова ТАСС.

Он также упомянул в этом контексте ситуацию с выплатами странами НАТО взносов в бюджет альянса. По его словам, Германия платит России миллиарды долларов за энергетику, но все равно просит от нее защиты.

«А Германия отказывается платить (в альянс). Они не платят НАТО то, что они должны платить. Они платят миллиарды долларов потенциальному противнику, от которого мы, как предполагается, должны их защищать», – заявил Трамп.

Отметим, что в среду была названа дата переговоров президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Они запланированы на 28 июня и пройдут после первого заседания саммита G20 в Японии.