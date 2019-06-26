Глава Бурятии поблагодарил Путина за новый формат работы Госсовета

Новый формат работы Госсовета вывел взаимодействие регионов и федеральных органов власти на беспрецедентный уровень, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Хотел бы поблагодарить вас за создание нового формата работы Госсовета», – обратился он к президенту Владимиру Путину в ходе заседания Госсовета, которое транслировалось телеканалом «Россия 24».

«Это беспрецедентный уровень взаимодействия регионов и федеральных органов власти. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить правительство и всех коллег за активное сотрудничество. Все принимали активное участие в работе. В рамках подготовки к Госсовету рассмотрено более 200 предложений от регионов, экспертных организаций и федеральных министерств. Проведено мероприятие, где губернаторы сами непосредственно поучаствовали в строительстве дороги и укладке асфальта. Почувствовали на себе, что такое работа дорожника», – сказал Цыденов.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала о подготовке к заседанию Госсовета, которое прошло в среду. Отмечалось, что важным опытом для участников совещания было не только личное знакомство с дорожным строительством, но и общение на круглых столах с отраслевыми специалистами.

Такую особенность предполагает новый формат Госсовета, в котором прошло уже несколько заседаний. О том, что он из себя представляет, газета ВЗГЛЯД сообщала в ноябре 2018 года.