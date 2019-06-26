МВД сказало, как поступить владельцу после конфискации авто из-за другого пьяного водителя

Собственники автомобилей, за рулем которых будет находиться другой пьяный водитель, при конфискации машины смогут подать регрессный иск, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Колокольцев заявил в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, что в МВД подготовили предложения по усилению ответственности водителей, находящихся в нетрезвом виде. В частности, предлагается конфискация транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, передает ТАСС.

Глава МВД подчеркнул, что «автомобиль – это источник повышенной опасности» и «передавать его гражданину, который потом совершит (действия, которые повлекут) трагические последствия, недопустимо».

Однако «возникают возражения, что не совсем будет правильно: один гражданин нарушает правила дорожного движения, а у другого (у собственника) этот автомобиль конфисковывается».

В этом случае собственники авто смогут подать регрессный иск к нарушителю.

Регрессный иск – это обратное требование о возврате денежной суммы или иной имущественной ценности, которую кредитор уплатил третьему лицу по вине должника. Можно предположить, что в данном случае сторонами выступают собственник и задержанный в состоянии опьянения водитель.

Ранее в ходе Госсовета президент России Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах.

Также Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда подрядчики при строительстве и ремонте дорог вынуждены занижать цены, чтобы выиграть тендер.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как в подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей.