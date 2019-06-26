Нефть Brent поднялась выше 66 долларов

Стоимость нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 07.25 мск, нефть Brent стоила 66,1 доллара (рост на 1,87%). Ее цена впервые с конца мая перешагнула отметку 66 долларов за баррель, передает ТАСС.

Накануне нефть дешевела на ослаблении геополитических опасений.