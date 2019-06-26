Бари Алибасов «ничего не забыл»

Продюсер Бари Алибасов рассказал о своем состоянии после отравления.

«Москва 24» сообщает, что ее корреспондент побеседовал с Алибасовым у дверей квартиры продюсера.

Алибасов, говоря о своем состоянии, заявил, что «ничего не забыл».

Кроме того, он рассказал, что кот Чуча «жив и здоров», и в этом «самое большое счастье» Алибасова.