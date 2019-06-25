Захарова связала провокацию в Тбилиси с противодействием России в ПАСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отзыв Украиной своего посла из Совета Европы для консультаций, предположила, что Киеву могут устроить разнос в Вашингтоне за провал «спецоперации по недопущению России в ПАСЕ» и «цирк во время провала».

«Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала», – написала она в «Фейсбуке».

Она заметила, что «спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно»: Украину поддерживали Прибалтика, Польша и Грузия, а провокация в Тбилиси разошлась в западных СМИ и соцсетях, чтобы создать эффект «очередной агрессии Москвы».

«Ведь целью выбрана не только Россия, но и в целом раздор в европейских рядах. А получилось наоборот: глупо выглядели представители Украины со всей этой неуместной «поправочной» вакханалией», – написала Захарова.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России.

24 июня ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий.

Во вторник участники сессии оспорили полномочия российской делегации. Этот вопрос рассмотрят специальной комиссией во второй половине дня в среду.

Украинская делегация при этом покинула зал заседаний ПАСЕ, пообещав вернуться для голосования за наложение санкций на Россию.

Напомним, антироссийские выступления в Тбилиси начались 20 июня после провокации радикально настроенных грузинских депутатов. Причиной стало то, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия как председателя заседания усадили в кресло спикера парламента Грузии.