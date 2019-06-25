В Грузии объяснили резкое падение лари на фоне антироссийских протестов

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что резкое падение курса национальной валюты лари не связано с запретом на авиасообщение с российской стороны.

В последние несколько дней курс лари достиг исторического минимума, нацбанк Грузии установил официальный курс на уровне 2,82 лари за 1 доллар, передает ТАСС.

«По нашей информации, макроэкономические параметры стабильны. И, исходя из этого, ничего не указывает на то, что дело имеем с долгосрочным колебанием. Думаю, речь идет о кратковременном колебании. Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса», – цитирует Турнаву РИА «Новости».

Напомним, 21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.