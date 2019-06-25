Патрушев разъяснил ситуацию со сбитым Ираном беспилотником США

Сбитый Тегераном беспилотник США, по информации Минобороны России, находился в воздушном пространстве Ирана, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Патрушев заявил со ссылкой на данные Минобороны России, что беспилотник «находился в воздушном пространстве Ирана», передает РИА «Новости».

«Каких-то других доказательств мы не получали», – добавил он.

Секретарь Совбеза отметил, что не обсуждал эту тему с партнерами из Ирана.

Напомним, во вторник в Израиле состоялись переговоры «Россия – США – Израиль» о ситуации на Ближнем Востоке. Участниками стали Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

Отметим, что ранее и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что предоставленная СБ ООН информация опровергает вторжение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана. Так, БПЛА якобы находился в «иранском районе полетной информации», а не в «воздушном пространстве» Ирана, «границы района полетной информации шире».

До этого сообщалось, что сбитый Ираном американский беспилотник оказался экспериментальным образцом.

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