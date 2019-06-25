Патрушев рассказал об итогах переговоров с Болтоном и Бен-Шаббатом

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия, США и Израиль достигли договоренности по большинству вопросов урегулирования в Сирии.

Патрушев сообщил об этом на церемонии открытия трехсторонней встречи по Сирии, в которой также участвуют помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, передает ТАСС.

Он отметил, что разделяет позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы» – мирной и безопасной страной.

Он добавил, что САР должны быть обеспечены «суверенитет, независимость, территориальная целостность».

«Также Сирия должна соответствовать Уставу ООН», – указал он.

По словам Патрушева, достичь этих целей одним шагом невозможно: «Мы должны планировать наши действия так, чтобы те страны, которые реально участвуют в этом процессе, тоже были заинтересованы и тоже шли к этому результату».

При этом одной из главных проблем Сирии остается терроризм, с которым борется в том числе Россия, хотя силы «Исламского государства*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) «стали значительно меньше».

«Но если говорить об этой террористической организации, мы должны понимать, что она не исчезла, а произошло перетекание ее бойцов из этих двух стран в ряд других», – указал Патрушев.

Говоря о подходах к сирийскому урегулированию, он отметил: «Во многом мы сошлись во мнениях, по большинству (вопросов) о том, какой мы хотим видеть Сирию в конечном итоге».

«О том, как это делать, нам предстоит вести диалог», – добавил он.

Патрушев добавил, что на прошедших переговорах с Болтоном и Бен-Шаббатом царила атмосфера доброжелательности и было очевидно желание сторон достичь цели.

Напомним, во вторник в Израиле состоялись переговоры «Россия – США – Израиль» о ситуации на Ближнем Востоке.

Отметим, что Болтон заявил на открытии переговоров: консультации между российской и американской делегациями позволят заложить основу для встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.

В свою очередь Патрушев заявлял, что в Москве понимают «те озабоченности, которые есть у Израиля», и хотят, «чтобы те угрозы, которые существуют, были ликвидированы, чтобы безопасность Израиля была осуществлена».

«В то же время надо помнить национальные интересы других региональных государств, которые у них существуют. Если мы не будем видеть, знать, считаться с ними, я сомневаюсь, что мы сможем достичь конкретного результата», – добавил он.

По словам Патрушева, Россия проводит совместные с Ираном мероприятия по борьбе с терроризмом.

«У нас есть взаимная возможность влиять друг на друга и мы имеем возможность слушать друг друга», – констатировал он.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила для США и Израиля конкретные идеи по уничтожению террористов в Сирии.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснял, насколько важны эти переговоры для Ближнего Востока.