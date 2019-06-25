США озвучили Совбезу ООН свою версию атаки на танкеры в Оманском заливе

Американская сторона ознакомила членов СБ ООН с новыми данными об атаках на танкеры и беспилотник, сообщил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

По его словам, США предоставили «дополнительную информацию», полученную ими при «расследовании атак» на суда у порта Эль-Фуджайра 12 мая, а также 13 июня в Оманском заливе, передает ТАСС.

Для первой атаки требовались «разведывательные действия в режиме реального времени» и «обширная» информация о судах. По версии США, нападение осуществлялось по указанию какого-либо государства, а кроме Ирана ни у кого нет «возможностей и мотивов», «нет других возможных объяснений».

Об атаке в Оманском заливе США заявили, что там корабль Ирана «приблизился» к танкерам перед тем, как «прогремели взрывы». При атаке использовались «магнитные мины иранского происхождения», заявил Коэн.

По мнению Вашингтона, не только США, но и «всему миру должно быть ясно, что Иран несет ответственность за атаки».

Коэн также заявил, что предоставленная СБ ООН информация опровергает вторжение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана. БПЛА находился в «иранском районе полетной информации», а не в «воздушном пространстве» Ирана, «границы района полетной информации шире».

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