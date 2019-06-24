Шифрин обвинил Алибасова в плагиате

Юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате «чудесного исцеления» в эфире российского телевидения.

Шифрин напомнил в своем Facebook, что однажды уже в эфире телеканала разыграл зрителей, прикинувшись больным, чтобы пошутить над слухами о своем тяжелом состоянии.

«Давеча этот нехитрый трюк я с удивлением увидел в исполнении Бари Алибасова, уже на другом канале. Испивший «Крота» предводитель «нанайцев» въехал в студию программы «Привет, Андрей» на инвалидной коляске, а затем, отряхнувшись и поцеловав ведущего, предстал перед изумленными зрителями живым и невредимым», – описал сцену юморист.

Он посетовал, что ему не удалось запатентовать «чудо святого Йоргена» и отметил, что подобные «чудеса» могут стать вечным трендом таких передач. «Или у команды Андрея найдутся какие-нибудь более свежие идеи для привлечения зрителей?» – заключил Шифрин.

В начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. После того, как 17 июня его выписали из больницы, он дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства. Бари Алибасов-младший признался, что слова отца пугают его своей неадекватностью.