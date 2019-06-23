Песков: Европа не решилась перенять формат прямой линии

Прямая линия – уникальный проект для всего мира, европейские страны его перенять не решились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Это уникальный проект, причем во всем мире, для всех стран мира. Расскажу вам любопытную вещь. Где-то в районе 2007 или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что делегации хотели попробовать организовать подобный формат общения с гражданами, но так на это и не решились. По его словам, делегациям около часа рассказывали о прямой линии.

«Выслушав часовой рассказ, сказали: «Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать», – отметил пресс-секретарь президента.

Прямая линия в этом году прошла 20 июня, Путин отвечал на вопросы 4 часа 16 минут.