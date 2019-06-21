В Кремле подвели итоги прямой линии

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле проходит совещание по подготовке поручений после прямой линии с Владимиром Путиным.

«Сейчас уже в администрации (президента) начинается работа по формулированию перечня поручений. Сегодня на совещании у Вайно (Антон Вайно – руководитель администрации президента) были даны соответствующие поручения подразделениям администрации», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время очень тщательно формулируется перечень поручений, «чтобы не забыть ни одного обещания, никаких планов, о которых сказал президент в ходе прямой линии». Именно поэтому администрация президента будет работать со стенограммой.

Песков также отметил, что прямая линия была информативна, востребована и конкретна, поскольку ее ждали, слушали и смотрели.

В частности, после прямой линии с президентом, которая прошла в четверг, в Татарстане взяли под контроль ситуацию с семьей беженцев.