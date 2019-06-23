Под Полтавой разбился Ан-2

Самолет Ан-2 разбился в Полтавской области Украины, два человека, находившиеся на борту, получили травмы, сообщил спикер областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев.

«Возле села Млины упал самолет Ан-2. К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей. Они получили телесные повреждения, им помощь оказывают врачи», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что «от самолета ничего не осталось». Ан-2 принадлежал одной из агрофирм.