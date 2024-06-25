Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.23 комментария
Зеленский ввел санкции против ВТБ, «Алросы» и «Русала»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских.
Указы вводят в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Под санкции попали «дочки» Газпрома и Сбербанка, а также ВТБ, Red Wings, «Алроса», «Русал» и «Уралхим» и другие компании. Большое количество компаний, попавших в санкционные списки, имеют крымскую регистрацию, передает ТАСС.
Напомним, Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й пакет санкций против России. По мнению экспертов, его влияние на российскую экономику будет незначительным. МИД России заявил, что Москва тщательно проанализирует новые антироссийские санкции ЕС и примет ответные меры.