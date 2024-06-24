Эксперты рассказали о влиянии новых санкций ЕС на российскую экономику

Финансист Ермохин: Новые санкции ЕС не повлекут серьезных последствий для экономики России

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщил научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской Академии Иван Ермохин, новые санкции в основном направлены на усиление уже действующих ограничений, передает «Газета.Ru». В частности, ужесточены меры против судов, задействованных в поставках нефти, а также введены санкции против европейских дочерних компаний, которые могут быть уличены в обходе ограничений, рассказал он.

Ограничения могут оказать влияние на транзит российского СПГ через европейские терминалы, предположил Ермохин. Эксперт допустил, что логистика поставок СПГ может измениться, но в целом на объемы товарооборота и состояние российской экономики новые санкции существенно не повлияют. Он отметил, что для рядовых граждан санкции также не будут иметь серьезных последствий.

Вместе с тем финансовый аналитик Владислав Антонов сообщил, что новые санкции Евросоюза против России, вводящие ограничения на поставки материалов и оборудования, могут привести к росту цен на импортные товары.

По словам эксперта, долгосрочные последствия санкций могут косвенно сказаться на уровне жизни россиян, например, через снижение доходов государства от экспорта энергоресурсов. Однако, как отметил Антонов, «конкретные эффекты будут зависеть от многих факторов, включая экономическую политику правительства и способность страны адаптироваться к новым условиям».

Одним из возможных последствий санкций может стать затруднение экспорта российского СПГ в Европу из-за ограничений на транзит через европейские порты. Это, в свою очередь, может привести к снижению доходов от продажи энергоресурсов, считает Антонов.

Также санкции против судов «теневого флота» могут осложнить обход потолка цен на нефть и нефтепродукты, что также негативно повлияет на экспортные доходы.

Помимо этого, россиян могут коснуться трудности с международными переводами денег из-за мер против российской системы СПФС (аналог SWIFT). Кроме того, ограничения на частные перелеты в Европу могут затронуть пользующихся такими услугами россиян.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москва тщательно проанализирует новые антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) и примет ответные меры.