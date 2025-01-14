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В аэропортах Казани, Уфы и Ижевска сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропортах Казани, Уфы и Ижевска
Временные ограничения на полеты сняты в аэропортах Казани, Уфы и Ижевска, на запасных аэродромах совершили посадку 15 самолетов, сообщила Росавиация.
Временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы были сняты 12 октября в 12.05 по московскому времени, передает ТАСС.
В период ограничений на запасных аэродромах успешно приземлились четыре самолета: два из них направлялись в Казань, один в Нижнекамск и еще один в Бугульму.
В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Позже, в 13:00 мск, были сняты временные ограничения на работу аэропортов Уфы и Ижевска. В этот период на запасных аэродромах приземлились 11 воздушных судов: девять из них следовали в Уфу и два – в Ижевск. Меры безопасности также были приняты для обеспечения безопасных полетов.
Ранее несколько регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ, в том числе в Ростовской области были уничтожены и подавлены 14 БПЛА.
Ночью украинские беспилотники атаковали Саратовскую, Тульскую и Воронежскую области. В Казани в результате атаки загорелась газовая цистерна возле промышленного предприятия «Оргсинтез».
Кроме того, аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова временно прекратили принимать и отправлять рейсы в целях обеспечения безопасности.