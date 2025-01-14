В аэропортах Казани, Уфы и Ижевска сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропортах Казани, Уфы и Ижевска

Tекст: Вера Басилая

Временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы были сняты 12 октября в 12.05 по московскому времени, передает ТАСС.

В период ограничений на запасных аэродромах успешно приземлились четыре самолета: два из них направлялись в Казань, один в Нижнекамск и еще один в Бугульму.

В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Позже, в 13:00 мск, были сняты временные ограничения на работу аэропортов Уфы и Ижевска. В этот период на запасных аэродромах приземлились 11 воздушных судов: девять из них следовали в Уфу и два – в Ижевск. Меры безопасности также были приняты для обеспечения безопасных полетов.

Ранее несколько регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ, в том числе в Ростовской области были уничтожены и подавлены 14 БПЛА.

Ночью украинские беспилотники атаковали Саратовскую, Тульскую и Воронежскую области. В Казани в результате атаки загорелась газовая цистерна возле промышленного предприятия «Оргсинтез».

Кроме того, аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова временно прекратили принимать и отправлять рейсы в целях обеспечения безопасности.