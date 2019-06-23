Порошенко заявил об отсутствии дел против него

Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что против него персонально не заведено в стране ни одного уголовного дела.

«Ни одного уголовного дела. Точка», – передает его слова ТАСС.

Между тем, ранее на этой неделе сообщалось, что против Порошенко возбудили уже пятое уголовное дело. Оно касалось фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции» в парламенте и «незаконного назначения» членов украинского правительства.