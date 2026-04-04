В ДНР увеличилось число раненых из-за обстрела со стороны ВСУ

Число пострадавших при обстреле Буденновского района Донецка выросло до трёх

Tекст: Тимур Шайдуллин

Число пострадавших среди мирных жителей при обстреле Буденновского района Донецка увеличилось до трех, пишет ТАСС со ссылкой на мэра Донецка Алексея Кулемзина. Он отметил, что «по предварительной информации, в результате обстрела укронацистов в Буденновском районе ранения получили три мирных жителя».

Ранее Следственный комитет России информировал о двух пострадавших в результате удара ВСУ по жилому сектору Буденновского района. Повреждены несколько домов, включая пятиэтажные здания, а также часть теплотрассы.

По данным СК, удар нанес ударный беспилотник самолетного типа. Уточняется, что атака пришлась по жилой части района, где находились мирные жители.

