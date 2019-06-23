Протестующие в Тбилиси двинулись к офису правящей партии

Несколько тысяч митингующих в Тбилиси направились от здания грузинского парламента к офису правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», расположенного в нескольких сотнях метров от законодательного органа.

Гражданский активист Гига Макарашвили сказал в интервью «Привели», что участники акции собираются «очень мирно» дойти до офиса «Грузинской мечты» и там озвучить свои требования.

«Пусть потом власти не говорят, что нас не слышат», – приводит его слова ТАСС.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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В субботу группа молодых людей в Тбилиси вышла к парламенту на очередную акцию протеста. Сообщалось о стычке между митингующими и оппозиционерами.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией, а также анализировала, кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии.