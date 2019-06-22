В Тбилиси произошла стычка протестующих с оппозиционерами

В Тбилиси вечером субботы, 22 июня, произошла стычка между группой митингующих и оппозиционерами, которых не допустили к участию в акции протеста.

Когда ряд оппозиционеров не были допущены к акции протеста, они стали выкрикивать различные лозунги, привлекая внимание журналистов, передает РИА «Новости».

Между участниками акции и оппозиционерами произошла стычка. Полиция немедленно окружила конфликтующих, разняв их.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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В субботу группа молодых людей в Тбилиси вышла к парламенту на очередную акцию протеста.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.