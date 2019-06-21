Дроздов ответил на слухи об уходе из «В мире животных» из-за зарплаты

Ученый и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об уходе из передачи «В мире животных» из-за проблем с зарплатой.

«Если хотите правду сказать, давайте скажем правду. Писали, что я ушел с программы, обидевшись, и что мне не платили деньги – это ахинея. Я больше полугода не работаю на ней в качестве ведущего или соведущего, но я соратник, единомышленник и даже научный консультант. Естественно, я не больной, чтобы просить деньги за то, что мне звонят и спрашивают про отличие индийского слона от африканского», – рассказал Дроздов агентству городских новостей «Москва».

Он уточнил, что проблем с выплатой зарплаты во время работы над передачей никогда не было.

Дроздов также напомнил, что представил своего преемника еще в 2018 году на заседании Российского географического общества. Им стал 16-летний Алексей Лапин, который теперь и ведет передачу.

«Он сын тех, кто работал над передачей. Это не протекция, но он 10 лет буквально жил в этой программе. С пяти лет он параллельно с обучением в школе ходил на съемки, и теперь знает всю кухню. Тем более, передача детская, он прекрасно ее ведет, использует мои книги и советы», – пояснил он.

Ранее Дроздов заявил, что ушел из «В мире животных» полгода назад, однако позже рассказал, что будет помогать программе на добровольных началах, а основным местом работы останется географический факультет МГУ им. Ломоносова.