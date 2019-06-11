Дроздов заявил об уходе из передачи «В мире животных»

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов сообщил, что ушел из программы «В мире животных» и не снимается уже полгода.

«Меня все просят, а я отказался (сниматься). Столько уже лет!», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

Он сказал, что не снимается в этой программе уже полгода, а все выпуски с его участием, которые показывают по телевизору, это старые передачи.

«Я не возражаю – пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну», – сказал он.

Дроздов подчеркнул, что не вернется на телевидение, но останется преподавать в МГУ.

В апреле прошлого года Дроздов сообщил, что готов передать права ведущего передачи своему молодому напарнику на канале «Карусель» – 15-летнему Алексею Лапину.