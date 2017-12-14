Дроздов поздравил зрителей «В мире животных» с новым ведущим

Ведущий программы «В мире животных», профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов сообщил, что готов передать права ведущего передачи своему молодому напарнику на канале «Карусель» – 15-летнему Алексею Лапину.

Дроздов в интервью в честь 50-летия программы «В мире животных» заявил, что «детская студийная программа» – не его формат, передает ТАСС.

«Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны», – сказал телеведущий.

Он добавил, что уже два года ведет передачу с Лапиным.

«Сейчас Алексей (...) вырос ростом с меня, самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий», – выразил мнение Дроздов.

«Так что поздравляю вас с новым ведущим», – добавил он.

Дроздов подчеркнул также, что сохранение программы и передача знаний о природе молодому последователю – его долг перед основателем программы, кинорежиссером Александром Згуриди.

«Будет неправильно и даже большой грех, если программа окажется загублена (...) У меня главный принцип: передачу сохранить», –заключил он.

Николай Дроздов начал вести программу «В мире животных» в 1977 году с известным журналистом Василием Песковым, а с 1990 года стал ее единственным ведущим. С 2016 года передача выходит на детском телеканале «Карусель».