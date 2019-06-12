Дроздов раскрыл подробности ухода из «В мире животных»

Ученый-зоолог Николай Дроздов рассказал, какое отношение будет иметь к программе после решения покинуть должность ведущего передачи «В мире животных».

«Я остаюсь советчиком и соратником программы «В мире животных» на добровольных общественных началах», – сказал Дроздов РИА «Новости».

Накануне Дроздов объявил об уходе из передачи «В мире животных». Он сказал, что уже год как не ведет программу, а все выпуски с его участием – это старые записи.

Основным местом работы Дроздова на данный момент является географический факультет МГУ им. Ломоносова.

Программа «В мире животных» выходит на телеканале «Карусель». Сейчас ведущим программы является Алексей Лапин, который ранее вел программу совместно с Дроздовым.