Иран заявил о решении не сбивать самолет США с людьми на борту

Иран не стал сбивать летевший рядом с беспилотником американский патрульный самолет P8, на борту которого находилось 35 человек, сообщил командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

«Вместе с американским беспилотником был американский самолет P8, на борту которого находилось 35 человек. Этот самолет также нарушил наши воздушные границы. Мы могли его сбить, но не сделали этого, поскольку, сбив беспилотник, сделали предупреждение американским террористическим силам», – заявил Хаджизаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

Кроме того, в Тегеране опровергли сообщения об отправке Ирану послания президента США Дональда Трампа после инцидента с американским беспилотником.

«США никакого послания через Оман не отправляли», – сообщил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави телерадиокорпорации IRIB.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Иран получил через Оман послание от президента США Дональда Трампа, предупреждающее об атаке, Тегерану было дано «ограниченное количество времени» на ответ. При этом Трамп заявил, что хочет переговоров, а не войны.

Иранские военные в четверг сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. По версии США, БПЛА не нарушал границу Ирана. Однако американские военные не подтвердили данные объективными средствами контроля.

Отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

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