Заводы Ford в России выставят на торги

Закрывающиеся заводы автоконцерна Ford во Всеволожске и Набережных Челнах будут выставлены на торги, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов», – сказал министр, передает ТАСС.

О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.

Напомним, в марте Ford объявил о закрытии заводов в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Позже представители компании заявили, что направят на выплаты поставщикам и сотрудникам, попавшим под сокращение, 200 млн долларов.

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