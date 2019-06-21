Опубликованы снимки обломков сбитого Ираном американского беспилотника

Иранские СМИ представили в Сети фотографии обломков сбитого вооруженными силами Ирана американского беспилотника.

Соответствующие публикации были сделаны агентством Tasnim и телерадиокорпарацией IRIB, передает РИА «Новости».

#Iran puts to show the sections of #US military drone that was shot down in #Iranian territorial waters pic.twitter.com/89qMJDDSsS — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.

«Некоторые части корпуса этого беспилотника были разбросаны в водах побережья Кухе Мубарак, тяжелые обломки утонули», – заявил командующий воздушно-космическими силами иранского КСИР Амир Али Хаджизаде в ходе демонстрации обломков в Тегеране.

More photos from remains of #US maritime environments spy drone, MQ-4C Triton that #Iran just shot down pic.twitter.com/jsrVmn50xy — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.

По его словам, наличие этих обломков являются доказательством того, что беспилотник США нарушил воздушное пространство Ирана.

Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Пентагон опубликовал карту маршрута, которым якобы летел беспилотник. По версии США, БПЛА не нарушал границу Ирана. Однако американские военные не подтвердили данные объективными средствами контроля.

Отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

В ночь на пятницу Иран получил через Оман послание от президента США Дональда Трампа, предупреждающее об атаке, Тегерану было дано «ограниченное количество времени» на ответ. При этом Трамп заявил, что хочет переговоров, а не войны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД