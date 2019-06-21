Названы лучшие изобретения 2018 года

Роспатент подвел итоги анализа патентов, выданных в прошлом году: большинство из них охватывают области и направления, входящие число приоритетов, определенных Стратегией научно-технологического развития России и майским указом президента Владимира Путина, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Список «100 лучших изобретений 2018 года» опубликован на сайте Роспатента. Всего в 2018 году в России было выдано 35 тыс. 774 патента.

Среди вошедших в него – коллектив исследователей из Татарстана, получивший патент на уникальную в мировом масштабе технологию электрохимической переработки золотосодержащего сплава.

Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук разработал способ иммобилизации радионуклидов, позволяющий, в частности, создавать керамические саркофаги нового поколения для радиоактивных отходов, а Институт катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН – катализатор гидрокрекинга углеводородного сырья для получения высококачественных продуктов из тяжелой нефти.

В ЦОС отметили, что среди лучших – «изобретатели нового способа получения графена, разработчики, нашедшие способ гарантировать сохранность органов для трансплантации, создатели нового пептидного модулятора для лечения расстройств памяти», передает ТАСС.

В сфере IT-технологий отмечены новое цифровое устройство для построений прогнозов и работы с большими данными (BigData), способ защиты информации при копировании на внешние носители, система для обработки запросов на транзакцию в распределенных системах обработки данных, а также получение ключей шифрования с повышенной криптостойкостью.