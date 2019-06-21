Стало известно, почему к Алибасову приехала полиция

Врач-диетолог Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что помощники продюсера не дают врачам проводить назначенное ему лечение.

Мухина, которую обвинили в том, что она представляется доктором из института Склифосовского, рассказала, что никогда этого не делала. По ее словам, она десять лет является подругой и личным диетологом продюсера, сообщает РИА «Новости».

Врач обвинила помощников Алибасова в том, что предписанное ему специалистами лечение не проводится в полном объеме.

«Сегодня мы поссорились с его помощниками, так как я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол. Я приехала сделать укол, меня к нему не пустили», – рассказала Мухина.

По ее словам, пришлось вызывать скорую, чтобы укол был сделан, а медики уже сами обратились в правоохранительные органы. Мухина выразила обеспокоенность в связи с тем, что Алибасова спешно забрали из больницы.

Ранее пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что днем «произошел конфликт» из-за Марият Мухиной, которая «выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского». Отмечалось, что первый патруль вызвала Мухина, выдавшая себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. Второй наряд полиции вызвал сам Алибасов. Он утверждал, что Мухина – не его лечащий врач, а шарлатанка.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. А после того, как 17 июня его выписали из больницы, он дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства. Бари Алибасов-младший признался, что слова отца пугают его своей неадекватностью.