Бойко-Великий отверг обвинения в растрате

Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».

«Ни в чем не виновен», – сказал Бойко в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об избрании меры наказания ему и другим фигурантам дела, передает ТАСС.

Напомним, Бойко-Великого задержали 19 июня, ему предъявлено обвинение в хищении. По данным СК, он и его сообщники составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали деньги клиентов с депозитных счетов.

Бойко-Великий является основателем группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», президентом Русского культурно-просветительного фонда им. святого Василия Великого, председателем оргкомитета партии «Народное движение «Святая Русь».