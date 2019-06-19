Задержан бизнесмен Бойко-Великий

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19 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашенияФото: loc.gov
Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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            Задержан бизнесмен Бойко-Великий

            19 июня 2019, 22:04

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Сотрудники Следственного комитета задержали предпринимателя Василия Бойко-Великого по делу о хищении средств из банка «Кредит-экспресс», сообщают СМИ со ссылкой на источники в СК и полиции.

            «Бизнесмена подозревают в хищении денежных средств из банка «Кредит-экспресс», – передает РБК слова источника в СКР.

            По данным источников, Бойко-Великого задержали днем в среду. Его подозревают в преступлении по статье 160 УК РФ (хищение). Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте.

            Кроме того, проведен обыск в структурах, связанных с Бойко: в компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Ваш финансовый попечитель».

            Также задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, глава московского филиала банка и еще несколько человек.

            Источник утверждает, что следствие заинтересовалось формированием кредитного портфеля банка, в частности, кредитованием связанных сторон. ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 года по причине нарушений законодательства в области отмывания дохода. В банке выявили существенное снижение собственных средств. Это «создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».

            К моменту отзыва лицензии 10% акций банка контролировались семьей Бойко-Великого через компанию «Вашъ Финансовый Попечитель».

            Василий Бойко-Великий – предприниматель и общественный деятель, основатель и глава совета директоров группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко», основатель холдинга «Энергоатоминжиниринг», президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого, председатель оргкомитета партии «Народное движение «Святая Русь», писатель-публицист.


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