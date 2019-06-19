Задержан бизнесмен Бойко-Великий

Сотрудники Следственного комитета задержали предпринимателя Василия Бойко-Великого по делу о хищении средств из банка «Кредит-экспресс», сообщают СМИ со ссылкой на источники в СК и полиции.

«Бизнесмена подозревают в хищении денежных средств из банка «Кредит-экспресс», – передает РБК слова источника в СКР.

По данным источников, Бойко-Великого задержали днем в среду. Его подозревают в преступлении по статье 160 УК РФ (хищение). Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте.

Кроме того, проведен обыск в структурах, связанных с Бойко: в компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Ваш финансовый попечитель».

Также задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, глава московского филиала банка и еще несколько человек.

Источник утверждает, что следствие заинтересовалось формированием кредитного портфеля банка, в частности, кредитованием связанных сторон. ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 года по причине нарушений законодательства в области отмывания дохода. В банке выявили существенное снижение собственных средств. Это «создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».

К моменту отзыва лицензии 10% акций банка контролировались семьей Бойко-Великого через компанию «Вашъ Финансовый Попечитель».

Василий Бойко-Великий – предприниматель и общественный деятель, основатель и глава совета директоров группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко», основатель холдинга «Энергоатоминжиниринг», президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого, председатель оргкомитета партии «Народное движение «Святая Русь», писатель-публицист.